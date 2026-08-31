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Воронежские новости

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Воронежцам не нужно регистрировать кур через МФЦ

Воронежцам не нужно регистрировать кур через МФЦ

Учёт домашней птицы действительно существует, но занимается им ветслужба, а не МФЦ. Регистрация проходит на дому, штраф за её отсутствие не предусмотрен.

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