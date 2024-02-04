Смоленск 2.0
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За месяц на Смоленщине зафиксировано пять несчастных случаев на производстве

За месяц на Смоленщине зафиксировано пять несчастных случаев на производстве

Инспекция труда опубликовала результаты работы ведомства за январь В январе 2024 года специалисты Государственной инспекции труда зафиксировали пять несчастных случаев на производстве на территории Смоленской области.

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