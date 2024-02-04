За месяц на Смоленщине зафиксировано пять несчастных случаев на производстве

Инспекция труда опубликовала результаты работы ведомства за январь В январе 2024 года специалисты Государственной инспекции труда зафиксировали пять несчастных случаев на производстве на территории Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии