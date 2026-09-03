После включения DLSS 5 видеокарта MSI RTX 5090 Lightning Z может потреблять до 800 Вт

Без этого менее 600 Вт Авторы Tom’s Hardware, как и многие другие ресурсы, протестировали работу технологии DLSS 5 на основе версии, полученной моддерами до официального запуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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