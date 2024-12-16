Могущественного соратника Си Цзиньпина отстранили за серьезное нарушение

Если ранее председатель КНР Си Цзиньпин устранял своих оппонентов, то недавно он начал действовать и против своих сторонников, о чем якобы говорит увольнение по обвинению в коррупции адмирала Мяо Хуа с поста главы политического комитета Центрального военного совета (ЦВС).