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Могущественного соратника Си Цзиньпина отстранили за серьезное нарушение

Могущественного соратника Си Цзиньпина отстранили за серьезное нарушение

Если ранее председатель КНР Си Цзиньпин устранял своих оппонентов, то недавно он начал действовать и против своих сторонников, о чем якобы говорит увольнение по обвинению в коррупции адмирала Мяо Хуа с поста главы политического комитета Центрального военного совета (ЦВС).

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