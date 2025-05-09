США и Европа подготовили «последнее предложение» для Москвы

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Французский дипломатический источник сообщил агентству Reuters, что США вместе с европейскими союзниками сейчас завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня на Украине.
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