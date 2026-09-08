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Татар-информ

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Студенты из Казани приняли участие в строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Студенты из Казани приняли участие в строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Девять студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета этим летом работали на строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте.

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