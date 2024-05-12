Дом в Белгороде был поврежден фрагментами сбитой ракеты «Точка-У»

Сообщает Минобороны «Около 11:40 по московскому времени киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир», – сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.