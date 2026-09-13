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Альварес получил травму и пропустит матч «Атлетико» с «Реал Сосьедад»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес получил повреждение на тренировке и не сыграет в матче 5-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

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