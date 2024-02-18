Разработка подорожала и у Capcom — японцы планируют поднять стоимость своих иг...

Разработка подорожала и у Capcom — японцы планируют поднять стоимость своих игрЯпонский разработчик и издатель видеоигр, компания Capcom, пока еще не все свои ААА-продукты продает по цене в 70 долларов, но это уже очень скоро изменится.
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