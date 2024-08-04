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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Круговой о Чалове в ПАОК: «Потеря для ЦСКА, но квалификация ЛЧ – это вызов. На 100 процентов уверен, что он потянет этот уровень»

«Конечно, для нас это потеря, но понятно, что для него это вызов – квалификация Лиги чемпионов. Поэтому ему удачи, надеюсь, что еще сыграем.

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