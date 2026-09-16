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Царьград

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Цены на нефть резко снизились из-за роста запасов в США

Цены на нефть резко снизились из-за роста запасов в США

Цены на нефть Brent и WTI снизились в среду после роста запасов в США на 7,14 млн баррелей, превысив ожидания экспертов.

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