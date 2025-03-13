Молодые жители Алтая назвали зарплату, за которую однозначно не будут работать

В офисе они хотят иметь бесплатные печеньки и возможность вздремнуть Молодые жители Алтайского края заявили, что не будут работать за зарплату менее 40 тысяч рублей, поскольку это неподходящий для них доход, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.
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