Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Госдеп США одобрил продажу Киеву средств ПВО на $2,68 млрд

Госдеп США одобрил продажу Киеву средств ПВО на $2,68 млрд

Возможную продажу средств модернизации ПВО, оборудования и услуг на сумму в 2,68 миллиарда долларов одобрили киевскому режиму в Госдепе США.

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