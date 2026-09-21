В Туле трамвай попал в ДТП

Движение трамваев в сторону города приостановлено.В Туле в Пролетарском районе на остановке Быткомбинат произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Туле подписали ...
- Полиция задержала...
- Телефонные мошенн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым