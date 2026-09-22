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Живая Кубань

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Украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи. Водитель погиб, трое человек ранены

Украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи. Водитель погиб, трое человек ранены

Украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи. Водитель погиб, трое человек раненыДнём 22 сентября возле села Малая Белозерка в Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи.

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