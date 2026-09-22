Украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи. Водитель погиб, трое человек ранены

Украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи. Водитель погиб, трое человек раненыДнём 22 сентября возле села Малая Белозерка в Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи.
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