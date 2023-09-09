Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

Москвичи активно голосуют онлайн В личном блоге Сергей Собянин рассказал, что он проголосовал на выборах мэра Москвы дистанционно, как и большинство жителей Москвы, так как ДЭГ безопасный и быстрый способ своего волеизъявления, как избирателя.