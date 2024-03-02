Кроссовер Changan за 1,2 млн рублей – какой он

1 марта поступил в продажу в Китае по цене от 96 900 юаней или от 1,2 млн рублей.Changan Qiyuan 005 Ближайший конкурент нового кроссовера, который тоже был недавно представлен, – BYD Song Pro DM-i Glory Edition – стоит от 109 800 юаней (1,39 млн рублей).