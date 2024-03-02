За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Подозреваю: Наверняка кардан из чистого золота, не иначе.Такого вы еще не ...
  • Гарий Щерба
    У  ФАШИЗМНГТОНА уже ФОБИЯ , Китай  ЗАКОШМАРИЛ ,,ИЗБРАННЫХ,, НЕ  по  ДЕТСКИ ....!!!В США увидели угр...
  • Леонид Ла Рошель
    "Сотка" меньше чем за секунду?! Это больше похоже на выстрел. Очень сильно сомневаюсь, что удастся получить такой рез...Разгоняется до 10...

Кроссовер Changan за 1,2 млн рублей – какой он

Кроссовер Changan за 1,2 млн рублей – какой он

1 марта поступил в продажу в Китае по цене от 96 900 юаней или от 1,2 млн рублей.Changan Qiyuan 005 Ближайший конкурент нового кроссовера, который тоже был недавно представлен, – BYD Song Pro DM-i Glory Edition – стоит от 109 800 юаней (1,39 млн рублей).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх