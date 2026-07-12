Миграционный центр в Одинцове обрекает заявителей на мучения

Вячеслав Денисов

Колокольцев не справляется! Жуликов в погонах (а пробки, собирающие мзду все в погонах) давно пора приводить в чувство! Наивного человека удивляют скорости получения российских паспортов коренных выходцев из СА, в то время, как русских, переезжающих в Россию годами «водят за нос»!