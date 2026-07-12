Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Миграционный центр в Одинцове обрекает заявителей на мучения

Миграционный центр в Одинцове обрекает заявителей на мучения

Лилия родилась в Приднестровье, в 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор она с мужем и живет. Трое из пятерых детей пары также родились в России.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Колокольцев не справляется! Жуликов в погонах (а пробки, собирающие мзду все в погонах) давно пора приводить в чувство! Наивного человека удивляют скорости получения российских паспортов коренных выходцев из СА, в то время, как русских, переезжающих в Россию годами «водят за нос»!
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