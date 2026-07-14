В России предложили отменить банковские комиссии для граждан

Российские банки должны отменить большинство комиссий для граждан. Такое предложение внес председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС По словам депутата, если отменить комиссии для населения, кредитные организации будут активнее бороться за клиентов и предлагать им более выгодные условия.
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