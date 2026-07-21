Экс-игрок сборной России Быстров призвал Инфантино уйти с поста главы ФИФА

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должен покинуть свой пост после скандала с нападающим сборной США Фоларином Балогуном.
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