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Трамп объяснил хорошие отношения с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, так как тот имеет свыше сотни ракет с ядерными боеголовками.

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