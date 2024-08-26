Есть предложение: надо бесплатно раздавать квартиры мигрантам

Почему на юге России? А в Москве, Питербурге, Екатеринбурге и в других местахСФ не так?

Valentina hohlova

дума ничего не решает или несёт околесицу. кругом предатели. придут наши герои-бойцы и спросят это откуда и зачем? мы воевали а вы в России средневековье и кишлак устроили? и будут правы.