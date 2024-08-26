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Свежие комментарии

  • Valentina hohlova
    дума ничего не решает или несёт околесицу. кругом предатели. придут наши герои-бойцы и спросят это откуда и зачем? мы...Есть предложение:...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, мастурбеки делают свою работу, их для этого и завезли.Мигрант убил музы...
  • Александр Кутуев
    Хорошо бы это прочитать американским и европейским ублюдкам - русофобам! А то они совсем берега потеряли.Они всё забыли

Есть предложение: надо бесплатно раздавать квартиры мигрантам

Есть предложение: надо бесплатно раздавать квартиры мигрантам

В Ростове-на-Дону предложили помогать мигрантам устраиваться на работу и раздавать квартиры. Удивительно, как наши чиновники порой не понимают ситуацию с мигрантами или намеренно её ухудшают.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
замыливают людям глаза этими мигрантами..спецом подогревают эту тему каждый день придурки..😡
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2 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Почему на юге России? А в Москве, Питербурге, Екатеринбурге и в других местахСФ не так?
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1 час.
Valentina hohlova
дума ничего не решает или несёт околесицу. кругом предатели. придут наши герои-бойцы и спросят это откуда и зачем? мы воевали а вы в России средневековье и кишлак устроили? и будут правы.
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9 мин.

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