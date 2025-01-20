Густой туман внес коррективы в работу аэропорта Южно-Сахалинска утром 20 января. Самолет, следовавший из Новосибирска на Сахалин, был вынужден уйти на запасной аэродром, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.
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