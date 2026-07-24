Бастрыкин: Пленные наёмники боятся признаться в участии в боях за ВСУ

Пленные наёмники врут. Это факт, который больше не нуждается в доказательствах. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин недавно сделал резкое заявление: иностранцы, попавшие в плен, изо всех сил пытаются притвориться «мирными тыловиками».