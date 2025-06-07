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Царьград

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Всероссийский форум: Россия и ООН обсудили цифровое будущее в Нижнем Новгороде

Всероссийский форум: Россия и ООН обсудили цифровое будущее в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Глобальном цифровом форуме российский дипломат Сергей Вершинин и заместитель генсека ООН Амандип Сингх Гилл обсудили цифровые вызовы и развитие ИКТ в странах Глобального Юга.

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