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Ночная атака БПЛА: Чрезвычайная ситуация в Таганроге, пострадал человек

Ночная атака БПЛА: Чрезвычайная ситуация в Таганроге, пострадал человек

В Таганроге после ночной атаки обнаружены обломки четвёртого БПЛА. Возгорания в жилых домах ликвидированы, введён режим ЧС.

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