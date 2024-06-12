Экзаменационные тесты слили в Интернет: что говорит Министерство образования

Министерство образования и исследований приняло меры после того, как фотографии тестов государственного экзамена по математике и госязыку (IX класс) и ответы на них были опубликованы на одном из Telegram-каналов.
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