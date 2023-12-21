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Отслеживать состояние многолетней мерзлоты будут 140 станций мониторинга

Отслеживать состояние многолетней мерзлоты будут 140 станций мониторинга

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным сообщил, что к началу 2026 года отслеживать состояние многолетней мерзлоты будут 140 станций мониторинга.

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