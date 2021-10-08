Мировое обозрение

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Коммерсант: Россия может закрыть свое представительство при НАТО после его сокращения

Коммерсант: Россия может закрыть свое представительство при НАТО после его сокращения

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники рассказала, какие ответные меры может предпринять Москва после действий НАТО в отношении российских дипломатов.

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