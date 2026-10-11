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Тульские новости

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Суд Тульской области отказал компании «Аспект» во взыскании 100 тысяч рублей

Суд Тульской области отказал компании «Аспект» во взыскании 100 тысяч рублей

Суд в Узловой отказал компании «Аспект» во взыскании 100 тысяч рублей с местного жителя.Суд в Узловой отказал компании «Аспект» во взыскании 100 тысяч рублей с местного жителя.

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