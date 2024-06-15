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Петербургский дневник

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Баня на передовой. Бойцы СВО рассказали, как налажен быт на фронте

Баня на передовой. Бойцы СВО рассказали, как налажен быт на фронте

Видео опубликовал петербургский Народный фронт Российские военнослужащие из зоны специальной военной операции поделились с петербургским Народным фронтом видео, на котором показали, как устроен банный быт на передовой.

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