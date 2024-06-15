Баня на передовой. Бойцы СВО рассказали, как налажен быт на фронте

Видео опубликовал петербургский Народный фронт Российские военнослужащие из зоны специальной военной операции поделились с петербургским Народным фронтом видео, на котором показали, как устроен банный быт на передовой.
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