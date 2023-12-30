Наши «умные» бомбы Украина получает быстрее американских

Пентагон затягивает обещанные Киеву поставки современных боеприпасов Константин Ольшанский На фото: бомбардировщик Су-34 Вооруженных сил РФ (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Россия превзошла Украину вместе с НАТО в еще одном виде вооружений.
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