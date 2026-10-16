Ноябрьский ветер шесть тысяч четыреста пятьдесят третьего года от сотворения мира гнал по свинцовым водам Днепра первую ледяную шугу и выл в дубовых городнях киевского детинца, словно голодная волчица над пустым логовом.
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