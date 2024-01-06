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Российский снайпер рассказал о блокировке путей передвижения ВСУ

Российский снайпер рассказал о блокировке путей передвижения ВСУ

Снайпер ВС РФ Леший сообщил о блокировке путей передвижения ВСУ под Артемовском Снайперы спецназа ВС РФ Южной группировки войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке фронта.

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