Дизайн новых кроссоверов Mazda вызывает у покупателей путаницу, но так было задумано

Линейка новых кроссоверов Mazda, состоящая из моделей от CX-60 до CX-90, была призвана пробиться в сегмент премиум-автомобилей, где бросить вызов продукции легендарной немецкой троицы – Audi, BMW и Mercedes-Benz.
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