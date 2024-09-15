Нумеролог Щербань: Родившиеся в сентябре мудрые, ответственные и самодостаточные

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» нумеролог Кристина Щербань рассказала, что люди, родившиеся в сентябре, обладают житейской мудростью, они ответственны и самодостаточны, им присущи доброта, внимательность, они умеют сопереживать и слушать.