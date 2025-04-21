История Ил-103 началась в 1988 году, когда был объявлен конкурс на создание самолета первоначального обучения.
Ил-103
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История Ил-103 началась в 1988 году, когда был объявлен конкурс на создание самолета первоначального обучения.
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