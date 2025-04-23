Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова: угрозы Берлина в адрес посла показали сущность немецкой власти

Захарова: угрозы Берлина в адрес посла показали сущность немецкой власти

Германия продемонстрировала русофобию и признаки неонацизма. Такое заявление сделала «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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