В Приморье ученым «попался» упитанный амурский тигр

В национальном парке «Земля леопарда» животные уже отлично подготовились к предстоящим холодам. Это отлично видно по одному из амурских тигров, который был замечен одной из фотоловушек, расставленных тамошними специалистами, отмечается в официальном telegram учреждения.
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