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Военное обозрение

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К 90-летию звания Герой Советского Союза

К 90-летию звания Герой Советского Союза

90 лет назад, 16 апреля 1934 года, Постановлением ЦИК СССР было учреждено новое почетное звание Героя Советского Союза — высшая степень отличия.

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