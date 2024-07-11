Девушка взяла больничный ради тайного отпуска и случайно столкнулась в самолете с начальником

23-летняя Грейс Фили очень хотела улететь на Бали и ради поездки сказалась на работе больной. Зумерка успела на рейс, но посреди полета внезапно увидела в салоне за собой директора, а затем сняла на видео сообщение, которое он прислал ей на рабочий телефон.