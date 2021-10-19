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13 самобытных городов России

13 самобытных городов России

  Удивительный парадокс: в такой многогранной, колоритной стране часто можно услышать, что, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и пары крупных региональных центров, в российских городах делать нечего, а внимания заслуживают только природные красоты.

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