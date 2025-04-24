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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко – самый результативный хоккеист в НХЛ среди приобретенных в дедлайн. Он опережает Рантанена

Нападающий «Лос-Анджелеса» забил гол и сделал передачу во втором матче серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (6:2, 2-0).

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