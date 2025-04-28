Даниил Квят выиграл две гонки ретро-спорткаров

СоцсетиРоссийско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступает за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, принял участие в гонках ретро-автомобилей.
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