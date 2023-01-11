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Как на кладбище стали зарабатывать деньги

Как на кладбище стали зарабатывать деньги

﻿﻿В Буэнос-Айресе есть кладбище Риколета – это место, куда каждый день стекаются толпы туристов. Предприимчивые местные жители решили, что исчезать такой «золотой жиле» глупо, и начали взимать плату за вход.

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