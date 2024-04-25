В Приморье задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на 100 тысяч рублей

В Приморском крае задержали ранее судимую женщину, которую подозревают в мошенничестве. Фигурантка уголовного дела была частью известной схемы злоумышленников, с помощью которой им удалось обмануть пенсионерку и выманить у нее 100 тыс.
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