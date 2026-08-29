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Звезда «Клюквенного щербета» Сыла Тюркоглу вышла замуж — фото с женихом

Звезда «Клюквенного щербета» Сыла Тюркоглу вышла замуж — фото с женихом

Год назад звезда «Клюквенного щербета» Сыла Тюркоглу получила предложение руки и сердца, а теперь стало известно, что актриса вышла замуж.

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