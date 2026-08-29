Год назад звезда «Клюквенного щербета» Сыла Тюркоглу получила предложение руки и сердца, а теперь стало известно, что актриса вышла замуж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Я тебе сейчас та...
- АП «Настрой агрессив...
- «Я тебе сейчас та...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым