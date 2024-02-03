«Это металлолом». Зачем США вывозят российское оружие из Эквадора

Российское вооружение может оказаться в США после решения президента Эквадора Даниэля Нобоа. По его словам, «это металлолом», а не военная техника, поэтому о нарушении международных соглашений речи не идет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии