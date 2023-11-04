Рублёв заявил, что ничему не научился в матчах с Джоковичем

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Париже (Франция) с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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