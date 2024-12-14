Неожиданное открытие: этот напиток, считавшийся вредным, оказывается мощным защитником от рака Юлия ЧелкановаВ последние годы все больше исследований подтверждают, что некоторые продукты, традиционно считавшиеся вредными, на самом деле могут иметь удивительные полезные свойства.